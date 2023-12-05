"في ناس داخله بمبدأ فيها لاخفيها".. القيعي يكشف أسباب تأخر حسم صفقة عمر كمال عبدالواحد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- معتز عباس:

كشف عدلي القيعي رئيس شركة الكرة بالنادي الأهلي، كواليس مفاوضات مجلس إدارة القلعة الحمراء مع، وليد دعبس رئيس نادي مودرن فيوتشر، من أجل انهاء كافة اجراءات ضم اللاعب عمر كمال عبد الواحد لاعب فيوتشر خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وقال القيعي في تصريحات تلفزيونية، على قناة "الأهلي"، مساء الإثنين، إن الأهلي لم يقدم عرضًا لشراء عمر كمال لأن المفاوضات لا تزال جارية، والأهلي لن يرسل عرضًا إلا بعد الاتفاق، مضيفًا: "لو عايزين عرض مكتوب أقولهم لا شيء يكتب إلا بعد الاتفاق، غير كدا ما جدوى يرسل عرض رسمي ولسة لم يأتي علينا شهر يناير، لذلك الحوار مفتوح بما يحقق مصالح الناديين واحترامهم لبعض".

وأوضح أن لمفاوضات بشأن إتمام صفقة عمر كمال عبد الواحد يتولى مسئوليته الثلاثي محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، وعدلي القيعي مدير شركة الكرة، ووليد دعبس رئيس نادي مودرن فيوتشر، وذلك بناء على طلب الأخير.

وأضاف، قائلًا: "هذا قمة العمل الإداري ولازم نحترمها ولا يصح نرغي في الموضوع دا بعد كدا مش هقول فيه كلمة والتفاصيل تخص أصحاب الشأ ن، احنا بنشتغل 365 يوم وفي ناس موجودة برة مصر تبحث عن تدعيم الأهلي وبناء الفريق مستقبلًا".

وتابع: يتم تم توجيه انتقادات كثيرة لا تمت للواقع بصلة، البعض يقول أن الأهلي يتأخر في حسم الصفقة دون النظر لوجود اعتبارات معينة تخص قائمة الفريق ولازال هناك ارتباطات للفريق.

وأتم: "90% من الشائعات والهجوم على الأهلي بسبب الانتقالات غير حقيقي، وهناك بعض الأشخاص تفكر بمبدأ فيها لاخفيها، لا يوجد مفاوضات عن طريق الإعلام لضم اللاعبين".