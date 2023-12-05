القيعي: إذا وجدنا المهاجم المطلوب سنتعاقد معه وهذا أصعب مونديال يشارك فيه الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – معتز عباس:

كشف عدلي القيعي رئيس شركة الكرة بالنادي الأهلي، كواليس استعدادات الأهلي إلى كأس العالم للأندية 2023 والمقامة في دولة المملكة العربية السعودية.

وقال "القيعي"، في تصريحات تلفزيونية على قناة "الأهلي"، مساء الإثنين، إن كأس العالم للأندية القادمة هي أصعب بطولة يشارك فيها الأهلي هذا الموسم.

وأضاف أن الأهلي سوف يستقعد بقوة لهذه البطولة العالمية، مطالبًا جماهير النادي بالوقوف خلف الفريق والمدرب في الوقت الحالي قبل بداية المشاركة في كأس العالم للأندية..

وأوضح أن هذه البطولة صعبة لأن الأهلي أقرب لمواجهة الفريق مستضيف البطولة والمرشح الأبرز للتأهل إلى نهائي المونديال، وهو فريق اتحاد جدة السعودي، الذي يمتلك العديد من اللاعبين الأوروبيين الكبار.

وأكمل: "أصعب شيء هو أن تجد ضالتك في المهاجم، الناس كانت بتحاسب وليد أزارو على إهدار الفرص مع الأهلي رغم أنه كان الهداف، وانا كنت حزين على رحيله، لكن من الطبيعي أن يهدر المهاجم الفرص، لأن إهدارك للفرص دليل على قوتك ووصولك لشباك الفريق المنافس.

وأشار إلى أن الأهلي إذا وجد مهاجم جيد من النوع الذي نبحث عنه سنقوم بالتعاقد مع هذا اللاعب صباحًا، لافتًأ إلى أن الأهلي حقق مكاسب عديدة من بيع المهاجم أليو بادجي، الذي وصل سعره الآن إلى حوالي 7 ملايين دولار في أوروبا.