شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلى وشباب بلوزداد الجزائري فى دوري الأبطال والقناة الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستأنف فريق الكرة بالنادي الأهلي تدريباته الجماعية اليوم، الثلاثاء، على ملعب مختار التتش بعد الحصول على 48 ساعة عقب العودة من تنزانيا بعد الانتهاء من مباراة يانج أفريكانز في ثاني جولات دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا، وقرر مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي منح لاعبيه راحة من التدريبات لمدة 48 ساعة عقب على أن يعود الفريق للتدريبات مساء اليوم الثلاثاء، فى بداية الاستعداد لمواجهة شباب بلوزداد بدوري أبطال أفريقيا.

ويواصل السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادى الأهلى، رحلة استكشاف فريق شباب بلوزداد الجزائري بمشاهدة مبارياته الأخيرة، سواء في الدوري المحلى أو دوري أبطال أفريقيا، للوقوف على نقاط القوة والضعف في صفوفه تمهيداً للفوز عليه في مباراة الفريقين المقبلة بدور المجموعات.

وقررت لجنة المسابقات باتحاد الكرة تأجيل مباراة زد إف سي مع الأهلي، التي كان مقررا لها 6 ديسمبر الجارى فى الجولة الثامنة من الدوري الممتاز، وسيتم تحديد الموعد الجديد لاحقاً.