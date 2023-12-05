شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق منافسات بطولة نيوزيلندا المفتوحة للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق اليوم منافسات بطولة نيوزيلندا المفتوحة للاسكواش، والتي تستضيفها مدينة تاورانجا خلال الفترة بين 5 إلى 10 ديسمبر الجاري، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 77 ألف دولار.

وتشارك فى البطولة البطلة المصرية الصاعدة ملك خفاجي، لاعبة المنتخب الوطني لناشئات الاسكواش، وذلك بمنافسات السيدات.

من ناحية أخرى، أعلن الاتحاد الدولي للاسكواش أسماء الدول المشاركة فى بطولة العالم للمنتخبات الرجال والتى تقام خلال الفترة بين 11 إلى 17 ديسمبر الجاري، والبالغ عددها 24 دولة على رأسها منتخب مصر حامل اللقب.

مصر، أمريكا، أستراليا، كندا، انجلترا، فرنسا، ألمانيا، هونج كونج "الصين"، أيرلندا، الهند، اليابان، كوريا الجنوبية، نيوزيلندا، اسكتلندا، جنوب أفريقيا، سويسرا، نيجيريا، الفلبين، ويلز، التشيك، جزيرة تاهيتي، ماليزيا، هولندا، البرازيل.

وتقام البطولة كل عامين، حيث تشهد تنافس فرق مكونة من أربعة لاعبين من الاتحادات الوطنية للحصول على لقب أبطال العالم للاسكواش، في ملعب ميركوري بايبارك بنيوزيلندا، ومركز ديفوي للاسكواش واللياقة البدنية، في تاورانجا، في الفترة من 11 إلى 17 ديسمبر.

وستكون البطولة واحدة من أكبر الأحداث الرياضية لهذا العام، حيث يشارك فيها حوالي 100 لاعب من أفضل لاعبي الاسكواش في العالم.

وستشهد نسخة هذا العام ظهور الفلبين لأول مرة، بينما تعود البرازيل للمرة الأولى منذ عام 1997، بينما تتنافس اليابان وهولندا للمرة الأولى منذ عام 2013.