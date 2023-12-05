كشف النقاب عن الملاعب المضيفة لكوبا أميركا 2024

الرياص - اسماء السيد - ميامي: كُشِفَ النقاب الإثنين عن الملاعب المضيفة للنسخة الثامنة والأربعين من بطولة كوبا أميركا 2024 لكرة القدم والتي يشارك فيها عشرة منتخبات من أميركا الجنوبية وستة من أميركا الشمالية، وستوزع مبارياتها على 14 ملعباً في عشر ولايات أميركية.

وسبق لاتحاد أميركا الجنوبية (كونميبول) أن حدد مسرح المباراة الافتتاحية في 20 حزيران/يونيو والتي سيحتضنها ملعب "مرسيدس بنز" في أتلانتا، بينما ستقام المباراة النهائية في 14 تموز/يوليو على ملعب "هارد روك" في ميامي غاردنز بولاية فلوريدا.

وكشف "كونميبول" الاثنين أن ملاعب "أيه تي أند تي" في أرلينغتون بولاية تكساس، "إن آر جي" في هيوستن، "ستايت فارم" في غليندايل بأريزونا، "أليجيانت" في لاس فيغاس بنيفادا، ستستضيف مباريات ربع النهائي.

ستقام مباراتا الدور نصف النهائي على ملعبي "ميتلايف" في نيوجيرسي و"بنك أوف أميركا" في شارلوت بولاية كارولاينا الشمالية.

أما الملاعب الأخرى، فهي "كيو 2" في أوستن (تكساس)، "سوفي" في لوس أنجليس، "ليفايز" في سانتا كلارا، "أكسبلوريا" في أورلاندو (فلوريدا)، و"تشيلدرنز ميرسي بارك" في كانساس سيتي.

وستقام مباريات دور المجموعات بين 20 حزيران/يونيو والثاني من تموز/يوليو، على أن تكون مباريات ربع النهائي بين الرابع والسادس من تموز/يوليو، مباراتا نصف النهائي في 9 و10 منه، ومباراة تحديد المركز الثالث في 13 منه.

وقال الاتحاد القاري في بيان "وفقاً لديناميكية البطولة، ستلعب مجموعتان في غرب ووسط البلاد، ومجموعتان في شرق ووسط البلاد"، مضيفاً "البطولة ستتحرك في اتجاه الشرق، حيث سيقام الدور ربع النهائي في الغرب والوسط، بينما سيقام نصف النهائي والنهائي في الشرق".

وستكون البطولة التي تقام عادة في أميركا الجنوبية، بمثابة استعداد للولايات المتحدة قبل كأس العالم 2026 التي تستضيفها مشاركة مع المكسيك وكندا.

وقال رئيس الاتحاد القاري ونائب الاتحاد الدولي (فيفا) الباراغوياني أليخاندرو دومينغيس إن "شغف كرة القدم سوف يمر عبر هذا البلد العظيم من الشرق الى الغرب ومن الشمال الى الجنوب، مما يجلب الإثارة والمتعة لمئات الآلاف من المشجعين في الملاعب والملايين من المتفرجين حول العالم".