الامارات | صفقة تاريخية في الدوري الإنجليزي.. 6.7 مليار إسترليني مقابل حقوق البث

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فازت شبكة سكاي سبورتس، بحقوق عرض غالبية مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز، اعتباراً من عام 2025 حتى 2029، بينما ستعرض قنوات تي.إن.تي الرياضية التلفزيونية المدفوعة عدداً أقل من المواجهات.

واتفقت رابطة الدوري الإنجليزي على صفقة قياسية تاريخية أخرى في تاريخ عقود البث التلفزيوني، مع شبكة سكاي سبورتس وقنوات TNT.

وجاءت الصفقة مقابل 6.7 مليار جنيه استرليني لمدة 4 سنوات بدءا من موسم 2025-2026.

ستعرض شبكة سكاي ما لا يقل عن 215 مباراة على الهواء مباشرة لكل موسم بين 2025-2026 و2028-2029، بينما ستعرض تي.إن.تي 52 مباراة لكل موسم خلال تلك الفترة.

وحصلت هيئة الإذاعة البريطانية بي.بي.سي، على حقوق عرض ملخصات مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز، البالغ عددها 380 مباراة في كل موسم.

وقال الرئيس التنفيذي للدوري الإنجليزي الممتاز، ريتشارد ماسترز: "تشتهر سكاي سبورتس وتي.إن.تي بتقديم تغطية وبرامج عالمية المستوى باستمرار".

وأضاف: "استمتعنا بعدد قياسي من الجماهير والحضور في المواسم الأخيرة، ونعلم أن ابتكارهم المستمر سيدفع المزيد من الأشخاص لمشاهدة ومتابعة الدوري الإنجليزي".