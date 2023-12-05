أبرز مباريات اليوم الثلاثاء 5 ديسمبر 2023 والقنوات الناقلة

ياسر رشاد - القاهرة - تقام مباريات مهمة اليوم الثلاثاء 5 ديسمبر 2023 في كافة البطولات حول العالم، وننشر القنوات الناقلة لها.

وأبرز منافسات اليوم في مسابقة دوري أبطال آسيا، تشمل أندية عربية هي النصر السعودي، العين الإماراتي، الفيحاء السعودي، والدحيل القطري.

وتوجد مباراتان في الدوري الإنجليزي الممتاز حيث يلتقي المتصدر أرسنال بلوتون تاون وولفرهامبتون وبيرنلي.

مباريات دور المجموعات بدوري أبطال آسيا

باختاكور - الفيحاء، (05:00 بتوقيت مكة المكرمة) - SSC1 HD

أهال - العين، (05:00 بتوقيت مكة المكرمة) - AD Sports Asia 1, Dubai Sports Asia 1

استقلال دوشنبه - النصر، (07:00 بتوقيت مكة المكرمة).- beIN Sports AFC 1 HD

برسيبوليس - الدحيل، (07:00 بتوقيت مكة المكرمة). - beIN Sports AFC HD

مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز

وولفرهامبتون - بيرنلي، (10:30 بتوقيت مكة المكرمة) 2 beIN Sports HD

لوتون تاون - آرسنال، (11:30 بتوقيت مكة المكرمة).1 beIN Sports HD

مباريات اليوم في الدوري المصري

الإسماعيلي - البنك الأهلى، (08:00 بتوقيت مكة المكرمة)، ONTIME SPORTS HD

