شكرا لقرائتكم خبر عن خسارة شباب الهوكى أمام فرنسا فى كأس العالم بماليزيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خسر منتخب شباب الهوكى أمام فرنسا بنتيجة 3/1، فى أولى مواجهاته ضمن المجموعة الثانية ببطولة كأس العالم بماليزيا والتى تستمر حتى 16 من نفس الشهر الجارى.

ويلتقى منتخب شباب الهوكى مع جنوب أفريقيا غدا الأربعاء، وأخيرا ألمانيا فى ختام الدور الأول 8 ديسمبر.

وضمت قائمة اللاعبين كل من: حسام الدين رجب وصابر أشرف وعبد الله أحمد وعمر هشام وعمرو وليد ويوسف محمد وسعيد أحمد وحسن عوض وزياد ياسرو باسل محمد ومحمد حسنى ومحمد رضا ومحمد مصطفى ومحمود حسن ومحمد أسامة.

فيما يستعد منتخب الرجال الأول لخوض التصفيات المؤهلة للأولمبياد، وكان منتخب مصر قد خسر من جنوب أفريقيا فى نهائي البطولة الأفريقية 2-1 وسط جدل تحكيمى كبير بعد إلغاء هدفين لمصر، لتتأهل جنوب أفريقيا لأولمبياد باريس.