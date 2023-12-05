بعثة شباب بلوزداد تصل الإسكندرية اليوم لمواجهة الأهلى فى دوري الأبطال

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القاهرة - سامية سيد - تصل بعثة فريق شباب بلوزداد الجزائري، الإسكندرية اليوم، الثلاثاء، استعداداً لمواجهة الأهلى المقرر لها السادسة مساء الجمعة المقبل باستاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات بدوري ابطال افريقيا.

ويقع فريق الاهلى فى المجموعة الرابعة من عمر دوري أبطال أفريقيا برفقة أندية شباب بلوزداد الجزائرى ويانج أفريكانز التنزانى وميدياما الغانى.

افتتح الأهلى مشواره بالنسخة الحالية لدوري ابطال افريقيا بتخطى عقبة سانت جورج الإثيوبى ذهاباً بثلاثية دون رد وإياباً برباعية دون رد، ثم حقق المارد الأحمر انتصاراً بثلاثية دون رد على ميدياما الغانى فى أول جولة من دور المجموعات باستاد السلام، ثم تعادل مع يانج أفريكانز التنزانى بهدف لكل فريق فى الجولة الثانية.

ولعب الأهلي مع شباب بلوزداد مباراتين في دوري المجموعات من نسخة البطولة عام 2001، فاز الأهلي بالقاهرة 1- صفر، أحرزه حسام غالي، وفي الجزائر كرر الأهلي فوزه 1- صفر، أحرزه إبراهيم سعيد.