شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب السيدات فى مواجهة حاسمة أمام السنغال الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض منتخب مصر للسيدات، بقيادة محمد كمال، مباراة حاسمة أمام السنغال فى السابعة مساء اليوم الثلاثاء باستاد السلام بالقاهرة، فى المرحلة الأخيرة بالتصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية للسيدات، ويحتاج سيدات الفراعنة للفوز بخماسية لضمان التواجد فى أمم أفريقيا المقبلة.

وحقق منتخب سيدات السنغال الفوز على منتخب مصر، برباعية دون رد، في المباراة التي جمعت المنتخبين، الخميس الماضى، في ذهاب الدور الثاني والأخير من التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا.

وضم تشكيل مصر للسيدات في مباراة الذهاب كلا من: حراسة المرمى: مها الدمرداش، وخط الدفاع: ندا عماد، نورا خالد، امنية محمود، وفي خط الوسط: أسماء علي، مهيرة على، مايا إيهاب، وسامية ادم، والهجوم: ليلي شريف، سارة اسماعيل وسارة عصام".