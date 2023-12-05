شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يعود للتدريبات اليوم استعداداً لمواجهة الاتحاد السكندرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ الفريق الأول الكروى للزمالك بقيادة معتمد جمال، القائم بأعمال المدير الفني، الاستعداد لمواجهة الاتحاد السكندرى فى الجولة الثامنة من بطولة دورى nile، والتي تجمع الفريقين بعد غدٍ الخميس باستاد السلام نظرا لأعمال الصيانة باستاد القاهرة.

ومنح الجهاز الفنى اللاعبين راحة لمدة 24 ساعة فقط بعد الفوز على سوار الغينى بالجولة الثانية من دور المجموعات بالكونفدرالية الأفريقية، على أن يستأنف الفريق استعداداته لمواجهة زعيم الثغر اليوم الثلاثاء.

وفاز الزمالك على سوار الغينى برباعية نظيفة فى الجولة الثانية من بطولة الكونفدرالية، وهو ما الرباعية التى لم تتحقق منذ عام 2019، وكان آخر فوز كبير أفريقيًّا حققه الزمالك كان على جورماهيا الكينى، برباعية نظيفة، فى المباراة التى أقيمت بينهما باستاد برج العرب، فى الجولة قبل الأخيرة من دور المجموعات بالكونفدرالية.