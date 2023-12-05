شكرا لقرائتكم خبر عن البلدية يستضيف طلائع الجيش فى مواجهة قوية بدوري nile اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف بلدية المحلة نظيره طلائع الجيش باستاد المحلة فى الرابعة عصر اليوم، الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة (دوري nile). ويسعى الفريقان لتحقيق الفوز من أجل تحسين مركزهما فى جدول المسابقة، فالبلدية الذي يقوده أحمد عبد الرؤوف يحتل المركز الثاني عشر برصيد 9 نقاط جمعها من 6 مباريات وله مباراة مؤجلة أمام الأهلي.

وفاز الفريق المحلاوي في مباراتين وتعادل فى 3 مباريات وخسر مباراة واحدة وسجل لاعبوه 10 أهداف واستقبلت شباكهم 9 أهداف.

أما الطلائع الذي يتولى تدريبه عبد الحميد بسيوني فيحتل المركز الثامن فى جدول ترتيب الدوري برصيد 11 نقطة جمعها من 7 مباريات.

وفاز الطلائع في 3 مباريات وتعادل فى مباراتين وخسر مثلهما، وسجل 7 أهداف واستقبلت شباكه 6 أهداف.

وتنقل قناة أون تايم سبورت مباراة اليوم بين الطلائع والبلدية فى دوري nile مع وجود استوديو تحليلي قبل المباراة وبعدها.