شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب الأهلى يفحص موديست وعبد المنعم وياسر إبراهيم قبل مواجهة شباب بلوزداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع ثلاثي الأهلي أنتوني موديست ومحمد عبد المنعم وياسر إبراهيم للفحص الطبي على هامش مران الفريق اليوم، لتحديد موقفهم من الانتظام فى التدريبات الجماعية، بعدما اشتكى الثلاثي من إصابات مختلفة.

واشتكى موديست من الإصابة بشد فى العضلة الضامة، بينما عانى عبد المنعم من كدمة في الكاحل، فيما يشكو ياسر إبراهيم من الإصابة بكدمة أعلى الركبة تعرض لها في نهاية مباراة فريقه أمام يانج أفريكانز.

ويحدد الفحص الطبي موقف موديست من اللحاق بمباراة شباب بلوزداد، بعدما بات قريبا من اللحاق بمباراة الجمعة المقبل بعد أنهى مرحلة كبيرة من برنامجه التأهيلي، ونفس الوضع بالنسبة لياسر إبراهيم الذي جاءت إصابته بسيطة وقد يشارك فى مران اليوم بشكل طبيعي، فيما يواجه عبد المنعم صعوبة فى اللحاق بمباراة بطل الجزائر.

ويستعد الأهلى لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري فى السادسة مساء الجمعة المقبل باستاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.