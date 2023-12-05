شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يستضيف البنك الأهلي فى مهمة تحسين الترتيب بدوري nile والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقي الإسماعيلي مع البنك الأهلي فى السابعة مساء اليوم، الثلاثاء، باستاد الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة (دوري nile). ويتطلع الإسماعيلي بقيادة مدربه إيهاب جلال لتحسين وضع الفريق فى جدول ترتيب الدوري الذي لا يليق بالدراويش أحد أهم معاقل الكرة المصرية ويحتل الإسماعيلي المركز السادس عشر برصيد 4 نقاط جمعها من 7 مباريات، حيث فاز فى مباراة وتعادل فى مثلها وخسر 5 مباريات، وأحرز لاعبو الإسماعيلي 7 أهداف واستقبلت شباكهم 11.

أما البنك الأهلي بقيادة طارق مصطفى فيحتل المركز السابع عشر وقبل الأخير برصيد 3 نقاط جمعها من 7 مباريات، فاز فى مباراة وخسر 6 مباريات ولم يتعادل في أي مباراة، وسجل لاعبو البنك 7 أهداف واستقبلت شباكه 11 هدفاً.

وتنقل قناة أون تايم سبورت مباراة اليوم بين الإسماعيلي والبنك الأهلي في دوري nile مع وجود ستوديو تحليلي قبل المباراة وبعدها.