شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يناقش تعيين مدير فنى للجبلاية بفرمان الفيفا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يناقش مجلس إدارة اتحاد الكرة، فى اجتماعه المقبل، تعيين مدير فنى للاتحاد بناءً على طلب الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، ويفاضل اتحاد الكرة بين عدة أسماء في الوقت الحالي لتولى المهمة خلال الفترة المقبلة.

من جانبه، أكد عامر حسين، عضو اتحاد الكرة المشرف على المسابقات، أنه تم إرسال تأكيد لجميع الأندية بموعد كأس الرابطة بالتزامن مع كأس الأمم الأفريقية، ولم يخبرنا أى نادٍ بالاعتذار عن عدم المشاركة حتى الآن.

وقال حسين لـ"الخليج 365"، إن كأس الرابطة مثل بطولة كأس مصر، أنت كفريق لست مجبراً على المشاركة في البطولتين، والأزمة تكمن فى اعتذار أى فريق بعد إقامة القرعة.

وأضاف عامر حسين أنه فى حال اعتذار أى نادٍ عن كأس الرابطة بعد سحب القرعة سيجتمع مجلس إدارة الرابطة، وهو من يقرر العقوبة وفقاً للحالة، فمثلا لو الزمالك اعتذر قبل بطولة السوبر الماضية بوقت قليل ولم يكن هناك بديل كان الزمالك سيتم إيقافه لمدة موسمين عن المشاركة فى السوبر وليس موسما واحدا.