شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا يواجه إنبي فى الجولة الثامنة بدوري nile والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقي سيراميكا مع إنبي فى السابعة مساء اليوم، الثلاثاء، باستاد المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة (دوري nile). ويخوض الفريقين مباراة اليوم بشعار واحد هو الفوز وحصد النقاط الثلاث، فسيراميكا بقيادة مدربه أيمن الرمادي يحتل المركز التاسع برصيد 10 نقاط جمعها من 7 مباريات، فاز فى 3 مباريات وخسر مثلها وتعادل في مباراة وسجل 10 أهداف واستقبلت شباكه 6.

أما إنبي الذي يقوده تامر مصطفى فيحتل المركز الحادي عشر برصيد 10 نقاط من 7 مباريات، فاز في 3 مباريات وخسر مثلها وتعادل في مباراة واحدة وسجل 7 أهداف واستقبلت شباكه 6.

وتنقل قناة أون تايم سبورت مباراة اليوم بين سيراميكا وإنبي في دوري nile مع وجود ستوديو تحليلي قبل المباراة وبعدها.