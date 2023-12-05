ياسر رشاد - القاهرة - تقدم "بوابة الخليج 365" جدول مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 5 ديسمبر 2023 والقنوات الناقلة، إذ تقام العديد من المواجهات في البطولات المختلفة حول العالم، على مستوى الدوري المصري، ودوري أبطال آسيا، بالإضافة إلى مواجهتين في الدوري الإنجليزي.

وتقام ثلاثة مباريات في الدوري المصري الممتاز، بين بلدية المحلة وطلائع الجيش، وسيراميكا كليوباترا ضد إنبي، والإسماعيلي مع البنك الأهلي، في إطار مواجهات الجولة الثامنة، ويستضيف استقلال طاجيكستان نظيره النصر، على ملعب تسنترالنوي ريسبوبليكانانسكي، في إطار منافسات الجولة السادسة من المجموعة الخامسة، بدوري أبطال آسيا.

مواعيد مباريات الدوري المصري

تنطلق مباراة بلدية المحلة ضد طلائع الجيش، في تمام الرابعة مساءً بتوقيت مصر، الخامسة بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "أون تايم سبورت 2".

تنطلق مباراة سيراميكا كليوباترا ضد إنبي، في تمام السابعة مساءً بتوقيت مصر، الثامنة بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "أون تايم سبورت 2".

تنطلق مباراة الإسماعيلي ضد البنك الاهلي، في تمام السابعة مساءً بتوقيت مصر، الثامنة بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "أون تايم سبورت 1".

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي

تنطلق مباراة ولفرهامبتون ضد بيرنلي، في تمام التاسعة والنصف مساءً بتوقيت مصر، العاشرة والنصف بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 2".

تنطلق مباراة لوتون تاون ضد آرسنال، في تمام العاشرة والربع مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشر والربع بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 1".

مواعيد مباريات دوري أبطال آسيا

تنطلق مباراة باختاكور ضد الفيحاء، في تمام الرابعة مساءً بتوقيت مصر، الخامسة بتوقيت السعودية.

تنطلق مباراة أهل ضد العين، في تمام الرابعة مساءً بتوقيت مصر، الخامسة بتوقيت السعودية.

تنطلق مباراة برسبوليس ضد الدحيل، في تمام السادسة مساءً بتوقيت مصر، السابعة بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قنوات "Alkass Nine HD" و"beIN Sports AFC HD"، و"SSC EXTRA 2 HD".

تنطلق مباراة استقلال طاجيكستان ضد النصر السعودي، في تمام السادسة مساءً بتوقيت مصر، السابعة بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قنوات "beIN Sports AFC 1 HD" و"Alkass Eleventh HD"، و"SSC1 HD".

مواعيد مباريات دوري الدرجة الثانية المصري

تنطلق مباراة دكرنس ضد السكة الحديد، في تمام الثانية والنصف مساءً بتوقيت مصر، الثالثة والنصف بتوقيت السعودية.

تنطلق مباراة جمهورية شبين ضد وادي دجلة، في تمام الثانية والنصف مساءً بتوقيت مصر، الثالثة والنصف بتوقيت السعودية.

تنطلق مباراة القنـــاة ضد أبو قير للأسمدة، في تمام الثانية والنصف مساءً بتوقيت مصر، الثالثة والنصف بتوقيت السعودية.

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