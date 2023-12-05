شكرا لقرائتكم خبر عن تطور جديد في صفقة عمر كمال عبد الواحد مع الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الإعلامي أحمد شوبير، أن النادي الأهلي يجري بالفعل محادثات مع مودرن فيوتشر، بخصوص انتقال عمر كمال عبد الواحد إلى القلعة الحمراء في الميركاتو الشتوي المقبل.

وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعي "مع شوبير" عبر إذاعة أون سبورت إف إم: الزمالك بدأ يجس نبض عمر كمال عبد الواحد، ومودرن فيوتشر حالياً أكد أنه لا توجد عروض رسمية.

أضاف شوبير: هناك حديث بين الأهلي ومودرن فيوتشر بنسبة مائة في المائة، وعدلي القيعي وخالد عبد القادر مسؤولان عن هذا الملف في الأهلي .

من جانبه، أكد هيثم عرابي، المدير التنفيذي لنادي مودرن فيوتشر، أن ملف عمر كمال عبد الواحد سيتم حسمه عقب مباراة الفريق أمام اتحاد العاصمة الجزائري المقبلة فى كأس الكونفدرالية الأفريقية. وقال هيثم عرابي، فى تصريحات لبرنامج فى الملعب وأنت سايق مع الإعلامي إبراهيم فايق، "عمر كمال عبد الواحد مازال لم يأت له عرض رسمي من النادي الأهلي، ووليد دعبس منفتح على كل العروض ووقت ما يكون هناك عرض رسمى سيكون هناك بالطبع تحرك". وأضاف عرابي، "عمر كمال عبد الواحد أبلغ النادي برغبته، وعقب مباراة اتحاد العاصمة الجزائري سيكون هناك جديد وأمور مختلفة، رغبة اللاعب هي التي ستحسم كل شىء، ولذلك بعد مباراة اتحاد العاصمة الجزائري سيكون هناك جديد فى الأمر، وأعتقد عدد كبير يعلم رغبة عمر كمال عبد الواحد".

وعن الفوز على الهلال الليبي فى الكونفدرالية بهدفين مقابل هدف قال عرابي، "كانت مباراة صعبة أمام الهلال الليبي ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية ، والفوز كان مهماً من أجل الاستمرار فى صدارة المجموعة".

وتابع، "شاهدنا استقبالا رائعا من الجماهير وفى الملعب كانت هناك صواريخ على اللاعبين وهذا الذى تسبب فى أزمة داخل الملعب، ولكن الأهم هو الفوز وهو ما تحقق".