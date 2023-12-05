شكرا لقرائتكم خبر عن كرم جابر يشارك فى بطولة فنلندا الدولية 9 ديسمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك كرم جابر، لاعب منتخب المصارعة ، فى منافسات بطولة فنلندا الدولية يوم 9 ديسمبر الجارى، في إطار الاستعداد للمشاركة في منافسات البطولة الأفريقية المؤهلة لأولمبياد باريس 2024.

ودخل كرم جابر معسكرا خارجيا فى فنلندا قبل انطلاق البطولة الدولية، على أن ينتهى المعسكر 8 ديسمبر، ويعقبها المشاركة فى البطولة الدولية.

وتلقى كرم جابر، لاعب منتخب المصارعة، دعوة من الاتحاد الفلندى للعبة للمشاركة في معسكر تدريبي بفنلندا، بالإضافة إلى المشاركة فى بطولة فنلندا