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كرم جابر يشارك فى بطولة فنلندا الدولية 9 ديسمبر

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القاهرة - سامية سيد - يشارك كرم جابر، لاعب منتخب المصارعة ، فى منافسات بطولة فنلندا الدولية يوم 9 ديسمبر الجارى، في إطار الاستعداد للمشاركة في منافسات البطولة الأفريقية المؤهلة لأولمبياد باريس 2024.

 

ودخل كرم جابر معسكرا خارجيا فى فنلندا قبل انطلاق البطولة الدولية، على أن ينتهى المعسكر 8 ديسمبر، ويعقبها المشاركة فى البطولة الدولية.

 

وتلقى كرم جابر، لاعب منتخب المصارعة، دعوة من الاتحاد الفلندى للعبة للمشاركة في معسكر تدريبي بفنلندا، بالإضافة إلى المشاركة فى بطولة فنلندا

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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