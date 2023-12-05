شكرا لقرائتكم خبر عن محاولات مكثفة لتجهيز المصابين فى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يسعى الجهاز الفنى لفريق الزمالك لتجهيز المصابين في أسرع وقت للحاق بمباريات الفريق في الفترة المقبلة، خاصة وأن الفريق لديه مباريات هامة سواء فى بطولة الدورى أو بطولة الكونفدرالية .

وعلى رأس اللاعبين المصابين فى الزمالك مصطفى شلبى، وعبدالله جمعة، ومحمود الونش و حسام عبد المجيد ، حيث يعانى شلبى من كدمة وصلت إلى شرخ في وجه القدم، وعبد المجيد من كسر فى عظمة الأنف، بينما الونش تعرض لقطع جزئى في الرباط الصليبى ويخضع للتأهيل.

ويستعد الزمالك لمواجهة الاتحاد السكندرى فى الجولة الثامنة من بطولة دورى nile، والتي تجمع الفريقين بعد غدٍ الخميس باستاد السلام نظرا لأعمال الصيانة باستاد القاهرة.

وبدأ الزمالك تدريباته اليوم بعد أن منح الجهاز الفنى اللاعبين راحة لمدة 24 ساعة فقط بعد الفوز على سوار الغينى بالجولة الثانية من دور المجموعات بالكونفدرالية الأفريقية.