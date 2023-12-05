شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة فى مستقبل رمضان صبحى مع بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الإعلامي أحمد شوبير حقيقة الأنباء المتداولة عن نية مسؤولى بيراميدز في تخفيض قيمة عقد رمضان صبحي مع النادي.

وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعي "مع شوبير" عبر إذاعة أون سبورت إف إم: أحمد حمدي لم يتم حسم صفقة انتقاله إلى بيراميدز حتى الآن والأهم بالنسبة لبيراميدز هو رمضان صبحي، لا صحة على الإطلاق لكل ما تم نشره عن أن النادي يريد تخفيض قيمة عقد رمضان صبحي.

أضاف: هذا الموضوع لم يتم فتحه على الإطلاق ورمضان يتبقى في عقده موسم ونصف وبيراميدز من الأندية الملتزمة جداً مع لاعبيها في العقود، ورمضان باقي في بيراميدز.

وكشف رمضان صبحي لاعب فريق الكرة الأول بنادي بيراميدز لأحد المقربين له، حقيقة رغبته في الانتقال لصفوف الزمالك خلال الفترة المقبلة، وأكد مصدر مقرب من اللاعب إنه لا صحة لما تردد حول رغبة رمضان بالانتقال لصفوف الزمالك، مشيرًا إلي إن اللاعب هدفه الرحيل إلى أوروبا والعودة لخوض تجربة الاحتراف.

أضاف المصدر إنه لا صحة لما تردد حول رغبة نادي بيراميدز في تخفيض قيمة عقد اللاعب مؤكدًا إن هذا الأمر لم يتم التطرق له من الآساس ولم يحدث من قريب أو من بعيد.

تابع المصدر حديثه مؤكدًا إن رمضان يتبقى له موسم ونصف في تعاقده مع بيراميدز والنادي ملتزم بكافة الاتفاقات المادية معه وكل زملائه.