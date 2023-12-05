شكرا لقرائتكم خبر عن إقامة مباريات الدور التمهيدى الثالث لكأس مصر 22 و23 و24 ديسمبر الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت لجنة المسابقات باتحاد الكرة، إقامة مباريات الدور التمهيدى الثالث لكأس مصر أيام 22 و23 و24 ديسمبر الجارى، على أن تقام جميع المباريات فى تمام الثانية ظهرا.

وأسفرت قرعة الدور التمهيدي الثالث من كأس مصر بمشاركة 28 فريقا، والتي يتأهل منها 14 فريقا من تلك المرحلة لدور الـ 32 لمنافسة 18 فريقا من الدوري المصري الممتاز، عن مواجهات مثيرة.

وضمت القرعة 28 فريقا هى: "المصرية للاتصالات، السكة الحديد، وادي دجلة، النجوم، جمهورية شبين، طنطا، غزل المحلة، دكرنس، بتروجت، القناة، بروكسي، راية، أبو قير للأسمدة، لافينيا، بترول أسيوط، مكادي، النصر، الترسانة، إيسترن كومباني، الانتاج الحربي، المنصورة، كهرباء الإسماعيلية، بورفؤاد، دلفي، الواسطى، المنيا، ديروط، الألومنيوم".

وجاءت نتيجة القرعة كالتالي..

مكادي مع ديروط

بروكسي مع المنيا

طنطا مع النصر

دكرنس مع الألومنيوم

أبو قير للأسمدة مع كهرباء الإسماعيلية

لافيينا مع المنصورة

وي مع بورفؤاد

وادي دجلة مع الواسطى

غزل المحلة مع الترسانة

بترول أسيوط مع دلفي

بتروجت مع إيسترن كومباني

ج شبين مع الإنتاج الحربي

السكة الحديد مع القناة

النجوم مع راية