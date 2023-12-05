شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يقرر صرف مكافأة إجادة لفريق الشباب بعد الفوز على الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مجلس إدارة نادى الزمالك برئاسة حسين لبيب صرف، مكافأة اجادة للاعبى فريق الشباب مواليد 2003 بعد الفوز على الاهلى بهدفين مقابل هدف في الجولة الخامسة عشر من بطولة دورى الجمهورية للشباب، والتي جمعت الفريقين أول أمس على ملعب الفريق بميت عقبة.

وعقد حسين لبيب جلسة مع لاعبى الفريق عقب المباراة ووعدهم بصرف مكافأة إجادة، على أن يتم صرفها خلال ساعات سواء اليوم أو غدا الأربعاء، وطالبهم ببذل المزيد من الجهد خلال المباريات القادمة للتويج بلقب دورى الجمهورية.

وكان حسين السيد عضو مجلس الإدارة، وحسام المندوه أمين الصندوق قررا صرف مكافأة خاصة لكل لاعب بالفريق تقدر بـ 2000 جنيها نتيجة للجهد المبذول في الفترة الأخيرة تحت قيادة إبراهيم صلاح مدرب الفريق.

وفاز فريق الزمالك على الأهلى بهدفين مقابل هدف فى قمة بطولة دورى الجمهورية للشباب مواليد 2003 ، والتى أقيمت أول أمس، على ملعب حلمى زامورا بالجولة الخامسة عشرة البطولة.

تقدم للزمالك على ياسر فى الدقيقة 3 ، ثم أحرز عبد الله محمد الهدف الثانى فى الدقيقة 11 من الشوط الأول، بينما أحرز هدف الأهلى من ركلة الجزاء اللاعب إبراهيم عبد الحكيم في الدقيقة 86 ، وبهذا الفوز رفع فريق الزمالك رصيده إلى 31 نقطة يحتل صدارة جدول ترتيب المسابقة.

وأكد ابراهيم صلاح المدير الفنى للفريق أن لاعبي الزمالك، قدموا مباراة متميزة على المستوى الفني سواء بالشوط الأول أوالثاني، وجميع اللاعبين كانوا على أقصى درجة من التركيز والجدية.

وأضاف المدير الفني، أن تسجيل الزمالك هدفين في بداية المباراة أعطى الأفضلية والسيادة للأبيض مبكراً، وسهل الأمور كثيراً، مشيرا إلى أن الأهلي احُتسبت له ضربة جزاء لا أساس لها من الصحة في نهاية المباراة، وهذا ما جعله يعترض على القرار، موضحا أن الفريق أغلق صفحة مباراة اليوم، وسيبدأ من الغد التركيز في المباريات المقبلة.