الأهلي ٢٠٠٥ يواجه مودرن فيوتشر في بطولة الجمهورية

ياسر رشاد - القاهرة - يواجه فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ٢٠٠٥ اليوم الثلاثاء خارج ملعبه مع مودرن فيوتشر، في المباراة التي تقام بين الفريقين ضمن منافسات الجولة ١٢ من بطولة الجمهورية.

يدخل الأهلي ٢٠٠٥ المباراة وفي رصيده ٢٢ نقطة، جمعها من الفوز في ٧ مباريات، والتعادل في مباراة واحدة والفوز بركلات الترجيح، والتعادل في مباراتين وخسارة ركلات الترجيح، والخسارة في مباراتين.

وفاز أهلي ٢٠٠٥ على بلدية المحلة ٨ - صفر، وخسر أمام القناة صفر - ١، وفاز على سموحة ٤ - صفر، وعلى حرس الحدود ٣ - صفر، وخسر أمام زد ٢ - ٣، وفاز على أسيوط ٣ - ١، وعلى دجلة ٢ - ١، وتعادل مع فاركو ١ - ١، وفاز عليه ٥ - ٣ بركلات الترجيح، وفاز على غزل المحلة ٢ - ١، وتعادل مع سيراميكا ١ - ١ وخسر بركلات الترجيح صفر - ٢، وتعادل مع بيراميدز ١ - ١ وخسر بركلات الترجيح ٦ - ٧، مسجلًا ٢٧ هدفًا مقابل ١٠ أهداف في مرماه.

ويضم الجهاز الفني لفريق أهلي ٢٠٠٥ بالأهلي كلا من حسن محمد مديرًا فنيًا، ومحمد صلاح مدربًا مساعدًا، وإبراهيم عبد الجواد مدربًا للحراس، وعمار فتحي الإداري، ومحمد فودة طبيب الفريق، ومحمد نحلة المعد البدني، وعبد الله إمام إخصائي التدليك.

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