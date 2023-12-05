الإسماعيلي يواجه البنك الأهلي في الدوري..موعد المباراة

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد الإسماعيلي لمواجهة البنك الأهلي مساء اليوم الثلاثاء في الجولة الثامنة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

يأتي الإسماعيلي في المركز السادس عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 4 نقاط، بعدما خاض 7 مباريات فاز في لقاء وتعادل في مثله وتلقى الهزيمة في 5 مواجهات، وأحرز لاعبوه 7 أهداف وسكنت شباكه 11 هدفا.

فيما يحتل البنك الأهلي المركز قبل الأخير برصيد 3 نقاط بعدما خاض 7 مباريات فاز في مبارا وحيدة، وتلقى الخسارة في 6 مباريات آخرى، سجل لاعبوه 7 أهداف وتلقت شباكه 11 هدفا.

وكان إيهاب جلال المدير الفني للإسماعيلي أعلن قائمة الدراويش لمباراة البنك الأهلي، والتي ضمت كل من:

في حراسة المرمى: أحمد عادل عبدالمنعم، كمال السيد

الدفاع: محمد نصر، محمد عمار، إياد العسقلاني، محمد دسوقى، حمدى النقاز، كريم عرفات في

الوسط: عبد الرحمن مجدى، صالح جمعة، نادر فرج، مروان حمدى، محمد حسن، عبد الله محمد، عماد حمدى، محمد بيومي، عمر الساعى، محمد عبد السميع، عمرو السعيد

في خط الهجوم: ياو أنور، باسم مرسى





موعد مباراة الإسماعيلي والبنك الأهلي:



وتنطلق مباراة الإسماعيلي والبنك الأهلي في الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة بتوقيت مكة المكرمة، بالإضافة للساعة التاسعة بتوقيت الإمارات.

