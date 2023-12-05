المصري محمد شعبان يكرم أفضل لاعبة تايكوندو في العالم في حفل الاتحاد الدولي

ياسر رشاد - القاهرة - كرم المصري محمد شعبان رئيس لجنة المسابقات واللجنة الفنية بالاتحاد الدولي للتايكوندو أفضل لاعبة في العالم خلال حفل ال ”GALA Award“ السنوي الذي نظمه الاتحاد الدولي للتايكوندو في ختام نهائي الجائزة الكبرى بماشستر بانجلترا.

وقام شعبان بالإعلان عن فوز اللاعبة التركية ميرفي دينسيل بلقب أفضل لاعبة تايكوندو في العالم لعام 2023 وقام بتسليمها الجائزة، وذلك بعد تقديمها لموسم استثنائي في 2023 ليكون العام الأكثر نجاحًا لها حتى الآن على المستوى الدولي، حيث حققت فيه ذهبية بطولة العالم 2023 في باكو، بالإضافة إلى أول ذهبية لها على الإطلاق في سباق الجائزة الكبرى في باريس.

وتعتبر جوائز الحفل بمثابة احتفال بالتميز، حيث يتم تكريم الرياضيين والمدربين والمسؤولين المتميزين الذين تركوا بصماتهم على التايكوندو العالمي على مدار العام.

وافتتح رئيس الاتحاد الدولي للتايكوندو تشونج وون تشو حفل توزيع الجوائز بكلمة احتفل فيها بالنجاح العالمي للتايكوندو في عام اليوبيل الخاص به، كما سلط الضوء على إزاحة الستار عن تمثال التايكوندو في المتحف الأولمبي في لوزان بحضور رئيس اللجنة الأولمبية الدولية توماس باخ وايضًا بحضور المصري محمد شعبان.

بدأت الجوائز بإعلان رئيس الاتحاد الدولي للتايكوندو عن فوز بريطانيا العظمى بجائزة أفضل انجاز MMA لهذا العام، كما تم منح جائزة بارا تايكوندو MMA لهذا العام للمكسيك لجهودها في الترويج لبارا تايكوندو في البلاد وخارجها.

شهد حفل 2023 أيضًا تقديم جوائز الاستدامة لأول مرة عبر ثلاثة مجالات تركيز رئيسية. ذهبت الجوائز الافتتاحية إلى أستراليا عن التنوع والإنصاف والشمول والمجتمع، وبلجيكا عن الصحة والرفاهية، وكوستاريكا عن الاستدامة البيئية.

كما فازت بجائزة ركلة العام لاعبة كوت ديفوار روث جباجبي.



وفيما يخص جوائز أفضل الرياضيين والحكام والمدربين، فقد شهد هذا العام تغييرًا طفيفًا في طريقة التصويت: في السابق، كان يتم تحديد الجوائز من خلال تصويت اللاعبين والمدربين الموجودين في موقع الحفل، ولكن هذا العام تم التصويت قبل الحفل بنسبة 50٪. أما نسبة الـ 50% الأخرى فتعود إلى توصيات اللجنة الفنية للاتحاد الدولي.

وفازت بلقب أفضل لاعبة لعام 2023 بطلة تركيا ميرفي دينسيل، فيما حصل نجم كوت ديفوار الشيخ صلاح سيسي، بطل العالم، على لقب أفضل رياضي لهذا العام ليختتم الموسم بنجاح بعد فوزه باللقب في نهائي الجائزة الكبرى ليضيف إلى مجموعته الواسعة من الميداليات الذهبية.

وذهبت جائزة أفضل مدرب إلى روسيندو ألونسو، الذي يدرب حاليًا في برنامج الاتحاد الفرنسي للتايكوندو حيث لعب دورًا رئيسيًا في تطوير برنامج قوي للتايكوندو في البلاد مع اقتراب دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 ، والجدير بالذكر أن روسندو هو المدير الفني الأسبق للمنتخب المصري والذي قاد الفريق حتى أولمبياد ريو 2016 التي حصلت فيها النجمة هداية ملاك على الميدالية البرونزية.

وحصلت البولندية أنيسكا شيفلر على جائزة أفضل حكمة، وهي الجائزة التي كانت مرشحة فيها الحكمة المصرية مي السيد، بينما حصل الأردني أيمن العداربة على جائزة أفضل حكم لعام 2023.

وبالإضافة إلى الجوائز، تم أيضًا تكريم نجوم البارا تايكواندو خلال حفل توزيع الجوائز، حيث حصلت المكسيكية كلوديا روميرو، التي توجت بالميدالية الذهبية في بطولتي الجائزة الكبرى باريس وتاييوان للتايكوندو، والميدالية البرونزية في بطولة العالم للتايكوندو في فيراكروز، على جائزة أفضل رياضية بارا تايكوندو وهي الجائزة التي كانت مرشحة فيها النجمة المصرية سلمى علي.

كما توج بطل العالم في بارا التايكوندو الإيطالي أنتونينو بوسولو بجائزة أفضل رياضي بارا تايكوندو بعد عام ناجح شمل أيضًا الميدالية الذهبية في بطولة الجائزة الكبرى للتايكوندو في باريس 2023.

وحصل ايضًا رودريغو فيرلا على جائزة أفضل مدرب بارا لعام 2023.

وبالإضافة إلى ذلك، تم اختيار سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، فائزاً بأول جائزة إنسانية للتايكوندو على الإطلاق، وسيتم منح الكأس رسمياً في فبراير 2024.