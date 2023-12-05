عرض رمضان صبحي للبيع بـ2 مليون دولار.. الحقيقة كاملة

كشف الإعلامي أحمد شوبير حقيقة الأنباء المترددة بخصوص عرض اللاعب رمضان صبحي جناح فريق الكرة الأول بنادي بيراميدز للبيع في الميركاتو الشتوي المقبل.

وارتبط اسم رمضان صبحي في الفترة الماضية بالانتقال إلى صفوف نادي الزمالك بعد اقترابه من الرحيل عن جدران نادي بيراميدز سواء في الشتاء المقبل أو الصيف.

وقال شوبير في تصريحات إذاعية صباح اليوم الثلاثاء ” لا صحة لما تردد عن موافقة نادي بيراميدز على بيع رمضان صبحي مقابل 2 مليون دولار لأي نادِ سواء داخل مصر أو خارجها”.

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وأضاف” رغبة بيراميدز في تخفيض عقد رمضان صبحي هذا الأمر أيضًا غير صحيح وذلك الملف لم يطرح من الأساس داخل صفوف السماوي”.

وشدد” اللاعب يتبقى في عقده مع النادي موسم ونصف، ومن حقه أن يتفاوض مع أي ناد في يناير 2025، وبيراميدز من الأندية الملتزمة جدا في العقود مع اللاعبين”.

ويستعد بيراميدز لملاقاة فريق صن داونز في الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، والمقرر لها الأحد المقبل، على ملعب لوفتوس فيرسفيلد.