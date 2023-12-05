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بديل كورتوا يوقع مع ريال مدريد.. وكيبا خارج الملكي

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تيبو كورتوا - ريال مدريد

تيبو كورتوا -

كشفت تقارير صحفية إسبانية في الساعات الماضية عن نجاح نادي ريال مدريد بتجديد عقد حارسه الأوكراني، أندريه لونين، لمدة عام أخر حتى نهاية صبف 2025.

وبحسب ما ذكرته صحيفة “ريليفو” فإن إدارة ريال مدريد استطاعت اقناع الحارس الأوكراني لونين بالتوقيع على عقدًا جديدًا لمدة عام إضافي، دون الإعلان عن ذلك حتى الآن.

وأشارت الصحيفة إلى أن إدارة الملكي تمسكت ببقاء لونين داخل صفوف المرينجي في ظل عدم رغبتهم في شراء الحارس الإسباني كيبا بشكل نهائي من .

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وجاء قرار إدارة الريال نظرًا لكون كيبا باهظ الثمن، مع كونه حارسا بديلا للبلجيكي تيبو كورتوا الذي تعرض للإصابة في الفترة الأخيرة بقطع في الرباط الصليبي الأمر الذي تسبب في إنهاء موسمه مبكرًا مع المرينجي.

ويعتلي الريال صدارة الليجا برصيد 38 نقطة، متفوقا بفارق الأهداف عن جيرونا الوصيف، بنفس عدد النقاط.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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