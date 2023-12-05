بديل كورتوا يوقع مع ريال مدريد.. وكيبا خارج الملكي

كشفت تقارير صحفية إسبانية في الساعات الماضية عن نجاح نادي ريال مدريد بتجديد عقد حارسه الأوكراني، أندريه لونين، لمدة عام أخر حتى نهاية صبف 2025.

وبحسب ما ذكرته صحيفة “ريليفو” فإن إدارة ريال مدريد استطاعت اقناع الحارس الأوكراني لونين بالتوقيع على عقدًا جديدًا لمدة عام إضافي، دون الإعلان عن ذلك حتى الآن.

وأشارت الصحيفة إلى أن إدارة الملكي تمسكت ببقاء لونين داخل صفوف المرينجي في ظل عدم رغبتهم في شراء الحارس الإسباني كيبا بشكل نهائي من تشيلسي.

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وجاء قرار إدارة الريال نظرًا لكون كيبا باهظ الثمن، مع كونه حارسا بديلا للبلجيكي تيبو كورتوا الذي تعرض للإصابة في الفترة الأخيرة بقطع في الرباط الصليبي الأمر الذي تسبب في إنهاء موسمه مبكرًا مع المرينجي.

ويعتلي الريال صدارة الليجا برصيد 38 نقطة، متفوقا بفارق الأهداف عن جيرونا الوصيف، بنفس عدد النقاط.