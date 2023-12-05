نجم المغرب على أعتاب الرحيل من برشلونة بسبب الدوري الإنجليزي

كشفت تقارير صحفية إسبانية في الساعات الماضية عن اقتراب أحد نجوم منتخب المغرب المحترفين في صفوف نادي برشلونة من الرحيل عن قلعة البلوجرانا خلال الفترة المقبلة.

وقرر نادي برشلونة في وقت سابق إعارة اللاعب المغربي عبد الصمد الزلزولي إلى ريال بيتيس حيث يتألق في الوقت الحالي بقميص الأخير بعدما وقع مقابل 7,5 مليون يورو لـ البرسا.

وبحسب ما ذكرته صحيفة :”موندو ديبورتيفو” الإسبانية فإن اللاعب المغربي لفت أنظار الدوري الإنجليزي إليه على رأسهم أستون فيلا، بقيادة المدرب أوناي إيمري.

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ويرى الجهاز الفني لـ أستون فيلا بأن نجم المنتخب المغربي قادر على قيادة هجوم الفريق، ولديه إمكانيات للعب في أكثر من مركز.

ويمتلك برشلونة بند إعادة شراء اللاعب مقابل 20 مليون يورو في الصيف المقبل من ريال بيتيس وفي حالة بيعه يحصل النادي الكتالوني على نسبة 50% من قيمة الصفقة.