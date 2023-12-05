بعد كريستو وزعلوك.. سموحة يطلب التعاقد مع نجم جديد من الاهلي

أعرب فرج عامر رئيس نادي سموحة عن رغبته الكبيرة في التعاقد مع نجم جديد من صفوف فريق الكرة الأول بالنادي الاهلي خلال الميركاتو الشتوي المقبل.

ويأمل نادي سموحة في تدعيم صفوفه بقوة في الميركاتو الشتوي المقبل بناءً على رغبة المدير الفني أحمد سامي.

وكتب فرج عامر عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي”فيس بوك”:” ياريت الأهلي يرضي يعير لنا احمد عبد القادر، وياريت احمد عبد القادر يحب ييجي سموحة يعيد بريقه من تاني”.

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وأضاف” بس بمراعاة امكانياتنا ، اكيد المردود حيكون اكتر من الفلوس بكتير”.

وأكد فرج عامر في الساعات الماضية أنه أرسل عرضًا رسميًا إلى الاهلي للتعاقد مع الثنائي محمد كريستو ومحمد زعلوك بعد استبعادهما من قائمة المارد الأحمر في بطولة كأس العالم للأندية الأمر الذي يمهد رحيلهما في الشتاء.