قرار حاسم من فيتوريا مع منتخب مصر قبل كأس أمم أفريقيا

اتخذ البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لـ منتخب مصر قرارًا حاسمًا في الساعات الماضية قبل المشاركة في بطولة كأس أمم أفريقيا في كوت ديفوار 2023.

وترددت أنباء عديدة حول إمكانية خوض منتخب مصر مباراة ودية فى كوت ديفوار أو بأحد الدول الأفريقية للدخول فى أجواء البطولة مبكرا.

وحسم فيتوريت الأمر حيث قرر خوض المعسكر الختامي بالكامل فى القاهرة قبل السفر إلى كوت ديفوار لخوض منافسات المسابقة القارية.

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ويكثف مسئولو الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة جمال علام اتصالاتهم القوية من أجل توفير مباراة ودية لمنتخب مصر الأول وذلك استعداد لخوض بطولة أمم أفريقيا بكوت ديفوار المحدد لها في يناير القادم.

وطلب المدرب البرتغالي خوض لقاء وحيد مع أحد منتخبات التصنيف الثاني في أفريقيا استعدادا للبطولة المرتقبة.