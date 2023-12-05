نجم شباب بلوزداد يتحدى الاهلي قبل مواجهة دوري أبطال أفريقيا

علق عبد الرؤوف غيث نجم فريق شباب بلوزداد الجزائري على المواجهة المرتقبة أمام النادي الاهلي في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويستضيف النادي الاهلي تظيره نادي شباب بلوزداد يوم الجمعة الموافق 8 ديسمبر الجاري في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة على ستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن مواجهات الجولة الثالثة بدور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وقال بن غيث قبل السفر مع فريقه إلى القاهرة ” تأثرنا كثير بالخسارة مام ميدياما الغاني في المباراة الماضية بدور المجموعات”.

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وأضاف” هزيمة بطل غانا تسببت لنا حزن ولكن سنغادر إلى مصر، لتقديم كل ما لدينا أمام الاهلي”.

وتابع” سنعمل بأقصى جهد لكي نكون جاهزين للمباراة، لاسيما على الصعيد البدني، والتحضيرات تسير في ظروف رائعة”.

وأنهى” أمامنا 3 أيام من أجل التحضير بشكل جيد لنكون في أتم الجاهزية يوم المباراة أمام الاهلي”