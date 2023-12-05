"أقسم بالله ما حصل".. ميدو يفتح النار على فتوح ويكشف مفاجأة

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك السابق، مفاجأة بشأن موقف أحمد فتوح مع نادي الزمالك في ظل اقتراب انتهاء إيقافه.

وكان أحمد فتوح نشر صورة عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، بتيشرت الزمالك في إشارة لمصالحة الجماهير البيضاء.

قال ميدو في برنامجه على قناة المحور: "فتوح بيحاول يجس نبض جمهور الزمالك وادارته باللي بيعمله سواء ستوري أو غيره ولكن الزمالك رامي طوبته".

وأكمل: "مجلس إدارة نادي الزمالك أول لما حس ان فتوح بايع، رمى طوبته وصناع القرار مش ممكن يتأثروا بستوري أو غيره خاصة وأن هناك تمسك كامل بقرار عرضه للبيع".

وأضاف: "هناك صحيفة خارجية كتبت أنني تدخلت مع حازم إمام لحل أزمة فتوح في الزمالك أقسم بالله هذا لم يحدث، ولو في إيدي القرار فتوح يمشي من الزمالك ولم أتدخل مطلقا في أزمته مع النادي".