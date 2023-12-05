إعلامي يفجر مفاجأة: مهاجم المصري في طريقه للأهلي بهذه الطريقة

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف الإعلامي أمير هشام، اقتراب مروان حمدي لاعب الفريق الأول للنادي المصري البورسعيدي، من الانتقال للنادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

قال أمير هشام خلال برنامجه عبر قناة المحور: مروان حمدي يتجه لفسخ عقده مع المصري البورسعيدي، للانتقال إلى الأهلي بالشتاء المقبل.

وأوضح "هشام": "مروان حمدي رغبته حاليا هي الانتقال للنادي الأهلي، ويسعى للرحيل عن المصري بالتراضي خاصةً بعد أزمته الأخيرة وعرضه للبيع".

وأتم تصريحاته: "كولر معجب بقدرات مروان حمدي ويرى أنه مهاجم مميز، واللاعب يسعى لإنهاء أزمته مع ناديه قبل اتخاذ أي قرار".