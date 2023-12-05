محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

يرشح كشافة فانتازي أفضل 11 لاعبا للجولة الخامسة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز في تشكيل 3-5-2، حيث حصل إيرلينج هالاند على شارة الكابتن، وتم تعيين محمد صلاح نائبًا له.

كويمين كيليهر (ليفربول) 3.9 مليون جنيه إسترليني

من المؤكد أن يحتفظ الحارس الأيرلندي بمكانه في التشكيلة الأساسية لليفربول بعد غياب أليسون بسبب الإصابة.

ويمكن أن يحقق كيليهر الكثير من النقاط ضد فريق شيفيلد يونايتد الذي تعرض للخسارة 5-0 أمام بيرنلي في الأسبوع الماضي.

كيران تريبير (نيوكاسل) 7 مليون جنيه إسترليني

ساعدت التمريرة الحاسمة والشباك النظيفة وثلاث نقاط إضافية ضد مانشستر يونايتد الظهير الأيمن لنيوكاسل يونايتد على مواصلة تصدر قائمة المدافعين الأكثر تحقيقا للنقاط.

ومن المتوقع أن يواصل تريبير تحقيق النقاط ومكافأة مالكيه البالغين 50 في المائة ضد إيفرتون.

ويليام ساليبا (آرسنال) 5.5 مليون جنيه إسترليني

تم اختيار قلب الدفاع بدلاً من زميله أولكسندر زينشينكو نظرًا لضمان مشاركته كأساسي خلال جولة منتصف الأسبوع ضد لوتون.

ويمتلك الجانرز لقب صاحب أفضل خط دفاع خارج ملعبه في الدوري، حيث تلقت شباكه ثلاثة أهداف فقط في ست مباريات.

كريج داوسون (وولفرهامبتون) 4.5 مليون جنيه إسترليني

يتمتع قلب دفاع ولفرهامبتون بإحصائيات جيدة من حيث تهديد مرمى الخصم عن طريق الركلات الحرة والركلات الركنية، ويمكنه التسجيل أمام بيرنلي على ملعب مولينو.

وعانى فريق بيرنلي بسبب الكرات الجوية هذا الموسم، حيث تم تصنيفه بين أسوأ ستة فرق من حيث استقبال التسديدات بالرأس والكرات من الركلات الثابتة في موسم 2023/24.

محمد صلاح (ليفربول) 13.1 مليون جنيه إسترليني

تمنح الزيارة إلى شيفيلد يونايتد المصري لاعب ليفربول الفرصة لمواصلة تحقيق النقاط في فانتازي، حيث لم يفشل صلاح في المشاركة بالأهداف سوى بمباراتين فقط.

وسجل الجناح المصري 10 أهداف وقدم ستة تمريرات حاسمة ليتصدر ترتيب اللاعبين الأكثر تحقيقا للنقاط في فانتازي برصيد 111 نقطة.

سون هيونج مين (توتنهام) 9.6 مليون جنيه إسترليني

يرحب نجم توتنهام هوتسبير بفريق وست هام يونايتد بعد تحقيقه 10 نقاط أو أكثر للمرة الخامسة هذا الموسم ضد مانشستر سيتي في الجولة الماضية.

وبلغ متوسط سون 7.8 نقطة في المباراة الواحدة منذ أن شارك في مركز المهاجم الصريح في الأسبوع الرابع من الدوري الإنجليزي الممتاز.

مارتن أوديجارد (أرسنال) 8.3 مليون جنيه إسترليني

سجل صانع الألعاب النرويجي في آخر مباراتين مع أرسنال بجميع المسابقات، قبل زيارته إلى لوتون تاون في الجولة الخامسة عشر.

وحقق أوديجارد أعلى مستوى له هذا الموسم، حيث قدم ست تمريرات مفتاحية وثلاث فرص خطيرة ضد ولفرهامبتون يوم السبت، مما سلط الضوء على إمكاناته الكبيرة في تسجيل الأهداف والتمريرات الحاسمة.

بريان مبيومو (برينتفورد) 7.1 مليون جنيه إسترليني

تعد تسديدات مبيومو الـ13 وسبع كرات داخل منطقة الجزاء من بين أفضل ثلاثة لاعبين خط وسط في فانتازي خلال آخر أربع جولات في الدوري الإنجليزي.

هوانج هي تشان (ولفرهامبتون) 5.6 مليون جنيه إسترليني

تؤكد مشاركة الكوري الجنوبي بالأهداف في خمس مباريات من ستة على أرضه، على تأثيره في هجوم ولفرهامبتون على ملعب مولينو.

ويستطيع هوانج مواصلة مسيرته الجيدة على أرضه أمام فريق بيرنلي الذي خسر آخر ثلاث مباريات خارج ملعبه.

إيرلينج هالاند (مانشستر سيتي) 14 مليون جنيه إسترليني

يبرز التهديد الضخم للمهاجم النرويجي خارج أرضه، فكرة تعيينه "كابتن" للفريق في الجولة الخامسة عشر من الدوري الإنجليزي، أمام أستون فيلا.

وفي المباريات الخارجية هذا الموسم، تسديدات هالاند الـ30 داخل منطقة الجزاء و19 فرصة خطيرة هي أكثر من أي لاعب آخر في فانتازي.

جواو بيدرو (برايتون) 5.3 مليون جنيه إسترليني

يستضيف البرازيلي نظيره برينتفورد بعد تسجيله أربعة أهداف في آخر ثلاث مباريات لبرايتون في جميع المسابقات.

وبعد مشاركته كبديل أمام تشيلسي يوم الأحد، يبدو أن جواو بيدرو سيعود إلى التشكيلة الأساسية لفريق برايتون يوم الأربعاء.