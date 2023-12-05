"هي مش خناقة في الشارع".. شوبير يكشف تفاصيل جلسة التحقيق مع الشحات ويوجه رسالة لبيراميدز

محمد اسماعيل - القاهرة - وجه الإعلامي أحمد شوبير، رسالة لمسئولي نادي بيراميدز، بعد الأزمة الأخيرة بين لاعب الفريق محمد الشيبي وحسين الشحات لاعب فريق الأهلي، وقيام الشيبي بتقديم بلاغ ضده.

قال "شوبير" في برنامجه الإذاعي: "حسين الشحات خرج بكفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه، بعد البلاغ الذي تقدم به محمد الشيبي لاعب فريق بيراميدز، والحقيقة أنا مش ضد أن حد ياخد حقه وكلنا هاجمنا الشحات بعد هذا الفعل".

أضاف: "رسالتي للأخوة الأعزاء في بيراميدز، كلنا انتقدنا وهاجمنا حسين الشحات بعد اعتدائه بالضرب على الشيبي، ولكن في النهاية هي مش خناقة في الشارع، دي نرفزة ملعب ولكن دمها تقيل".

أوضح: "كنت اتمنى يكون فيه مفاوضات واتفاقات بين إدارة الناديين، من أجل حل الأزمة قبل أن تصل لهذه المرحلة، خاصة وأن حسين الشحات اعتذر ولديه نية للاعتذار مرة أخرى".

وأتم تصريحاته: "ما علمته أن الشحات أكد في التحقيقات أنه لم يوجه أي سباب لمحمد الشيبي، ولكن هناك تعدي بالأيدي نعم وهذا الأمر مخالف، ولكني اتمنى أن يتدخل العقلاء سريعا وتنتهي الأمور".

جدير بالذكر أن نيابة القاهرة الجديدة، قررت أمس الإثنين إخلاء سبيل حسين الشحات لاعب النادي الأهلي بعد الاستماع لأقواله، بكفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه من سراى النيابة، ومن المنتظر أن تستمع النيابة لأقوال اللاعب محمد الشيبي لاعب نادي بيراميدز خلال التحقيقات.