فتوح يفاجئ جماهير الزمالك بهذه الصورة

محمد اسماعيل - القاهرة - حرص أحمد فتوح لاعب الفريق الأول لنادي الزمالك، على مداعبة الجماهير الأبيض، مرة أخرى، بعد فترة التوتر الماضية.

ويعاني أحمد فتوح حاليا من عقوبة الإيقاف لمدة شهر من جانب نادي الزمالك، بجانب عرضه للبيع، بعد خروجه من معسكر مباراة الفريق الأبيض، قبل مواجهة زد في بطولة الدوري المصري الممتاز.

ونشر أحمد فتوح خلال الساعات الماضي، صورة له بتيشرت الزمالك، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، ووضع قلوب بيضاء، في إشارة لمصالحة الجماهير البيضاء.

جدير بالذكر، أن أحمد فتوح ينتهي عقده مع نادي الزمالك، بنهاية الموسم الحالي، ويحق له التوقيع لأي فريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، والانتقال إليه مجانا في نهاية الموسم.