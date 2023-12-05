محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

يرشح كشافة فانتازي أفضل 5 لاعبين للجولة الخامسة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز، يمكنهم التألق وتحقيق الكثير من النقاط.

مارتن أوديجارد (أرسنال) 8.3 مليون جنيه إسترليني

يتمتع صانع الألعاب النرويجي بإحصائيات تهديد مرمى الخصم جيدة قبل مواجهة لوتون تاون مساء الثلاثاء.

وسجل أوديجارد في آخر مباراتين مع أرسنال بجميع المسابقات، محققا 10 نقاط أمام ولفرهامبتون يوم السبت الماضي.

وإجمالي تمريراته الستة المفتاحية في الفوز على ولفرهامبتون كانت أفضل بكثير من تمريراته السابقة في أي مباراة هذا الموسم.

ويُظهر ذلك قدرة أوديجارد على تسجيل الأهداف والتمريرات الحاسمة ضد فريق لوتون الذي تلقى 56 تسديدة داخل منطقة الجزاء هذا الموسم.

بيدرو بورو (توتنهام) 5.3 مليون جنيه إسترليني

ظهير توتنهام هوتسبير من بين أكثر المدافعين ثباتًا في موسم 2023/24 على طرفي الملعب، حيث قدم أربع تمريرات حاسمة وحقق أربع شباك نظيفة.

وباعتباره لاعب أساسي تحت قيادة أنجي بوستيكوجلو، يمكن للظهير الأيمن الآن مكافأة مالكيه في فانتازي خلال أسابيع الدوري المقبلة، بسبب مشاركته في جدول مباريات مصنف "سهل" وفقا للموقع الرسمي للدوري الإنجليزي.

هوانج هي تشان (ولفرهامبتون) 5.6 مليون جنيه إسترليني

تمنح المباريات المتتالية على أرضه ضد بيرنلي ونوتنجهام فورست للاعب ولفرهامبتون الفرصة للتألق وتحقيق النقاط، حيث لم يفشل في المشاركة بالأهداف على أرضة سوى مرة واحدة خلال ست مباريات.

وحقق هوانج 38 نقطة خلال تلك المواجهات على أرضه، وسجل ضد الأندية الستة الأولى أمثال، ليفربول ومانشستر سيتي وأستون فيلا ونيوكاسل يونايتد.

جواو بيدرو (برايتون) 5.3 مليون جنيه إسترليني

رفع هدف جواو بيدرو ضد تشيلسي يوم الأحد رصيده إلى أربعة أهداف في آخر ثلاث مباريات لفريق برايتون بجميع المسابقات.

وبعد أن ظهر كبديل في ستامفورد بريدج، يبدو الآن أن اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا سيبدأ بشكل أساسي في المواجهات المقبلة على أرضه مع برينتفورد وبيرنلي.

وتسديدات جواو بيدرو الـ13 داخل منطقة الجزاء وأربع فرص خطيرة، تضعه في صدارة لاعبي برايتون في المباريات على أرضه هذا الموسم، مما يزيد من احتمالات تسجيله المزيد من الأهداف خلال الجولتين المقبلتين.

ترينت ألكسندر أرنولد (ليفربول) 8 مليون جنيه إسترليني

تشير الأهداف المتتالية التي سجلها الإنجليزي ضد مانشستر سيتي وفولهام إلى أن نجم ليفربول بدأ أخيرًا في تبرير سعره المرتفع في فانتازي.

وحقق ألكسندر أرنولد 28 نقطة خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، حيث جمع بين هدفين وتمريرة حاسمة وشباك نظيفة وأربع نقاط إضافية.

ومن المتوقع أن تسبب تسديدات أرنولد القوية بعض الأضرار للمنافس، حيث تلقى شيفيلد يونايتد 57 تسديدة على المرمى خلال المباريات على أرضه هذا الموسم.