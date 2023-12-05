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21 ديسمبر مواجهة الزمالك ودمنهور المؤجلة فى دورى الطائرة

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القاهرة - سامية سيد -  

 

حدد مسئولو اتحاد الكرة الطائرة يوم 21 ديسمبر الجارى موعدا لإقامة مباراة الزمالك مع ألعاب دمنهور المؤجلة من الجولة السادسة بالدورى الممتاز للرجال للموسم المحلى 2023 /2024 و الذى كان محدد لها اليوم الثلاثاء على صعيد المجموعة الأولى . 

 

تقام على مدار اليوم الثلاثاء ، لقاءات قوية فى سادس جولات دورى رجال الكرة الطائرة الممتاز للموسم المحلى 2023/2024  على صعيد المجموعات الأربعة . 

 

وتشهد المجموعة الأولى لقاءات بين كلا من ، الداخلية مع مصر للبترول و الصيد مع الطيران فيما تم تأجيل لقاء ألعاب دمنهور مع الزمالك ، بينما يتنافس ضمن المجموعة الثانية ، الشمس مع الترسانة و دلفى مع بتروجت و الأهلى مع المقاولون . 

 

أما المجموعة الثالثة فتشهد لقاءات بين كلا من ، ايسترن كومبانى مع 6 أكتوبر و الاتحاد السكندرى مع طلائع الجيش و الاعلاميين مع الزهور ، فيما تشهد المجموعة  الرابعة لقاءات بين كلا من ، هليوبوليس مع القناة و اسكندرية للبترول مع سبورتنج و هليوليدو مع سموحة .

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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