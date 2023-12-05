شكرا لقرائتكم خبر عن 21 ديسمبر مواجهة الزمالك ودمنهور المؤجلة فى دورى الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

حدد مسئولو اتحاد الكرة الطائرة يوم 21 ديسمبر الجارى موعدا لإقامة مباراة الزمالك مع ألعاب دمنهور المؤجلة من الجولة السادسة بالدورى الممتاز للرجال للموسم المحلى 2023 /2024 و الذى كان محدد لها اليوم الثلاثاء على صعيد المجموعة الأولى .

تقام على مدار اليوم الثلاثاء ، لقاءات قوية فى سادس جولات دورى رجال الكرة الطائرة الممتاز للموسم المحلى 2023/2024 على صعيد المجموعات الأربعة .

وتشهد المجموعة الأولى لقاءات بين كلا من ، الداخلية مع مصر للبترول و الصيد مع الطيران فيما تم تأجيل لقاء ألعاب دمنهور مع الزمالك ، بينما يتنافس ضمن المجموعة الثانية ، الشمس مع الترسانة و دلفى مع بتروجت و الأهلى مع المقاولون .

أما المجموعة الثالثة فتشهد لقاءات بين كلا من ، ايسترن كومبانى مع 6 أكتوبر و الاتحاد السكندرى مع طلائع الجيش و الاعلاميين مع الزهور ، فيما تشهد المجموعة الرابعة لقاءات بين كلا من ، هليوبوليس مع القناة و اسكندرية للبترول مع سبورتنج و هليوليدو مع سموحة .