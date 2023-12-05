شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك لـ"الخليج 365": هذه شروط العفو عن أحمد فتوح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف هشام نصر نائب رئيس نادى الزمالك شروط العفو عن أحمد فتوح لاعب الفريق الأول، على خلفية مغادرة معسكر الفريق قبل مواجهة زد في الدورى.

وقال نائب رئيس الزمالك في تصريحات خاصة لليوم السابع، إنه لم يتم حسم مصير أحمد فتوح حتى الآن، لكن إذا اعتذر، وتم التوصل لاتفاق فأهلا وسهلا به، ولكن هذا لم يحدث حتى الآن.

وكان أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادى الزمالك والمشرف على الكرة، قد أكد أنه لم يتم تحديد موقف الثلاثى الموقوف أحمد فتوح ومحمد صبحى ومصطفى الزنارى، من العودة للمشاركة مع الفريق فى التدريبات الجماعية أو المشاركة فى التدريبات، عقب انتهاء إيقافهم.

وأضاف أحمد سليمان، فى تصريحاته لـ"الخليج 365"، إن عقوبة إيقاف الثلاث لاعبين ستنتهى يوم 8 من الشهر الجارى، لكن لم يتم تحديد موقفهم، مشيرًا إلى أنه سيتم عقد جلسة مع جهاز الكرة لتحديد الإجراء الذى سيتبع بعد انتهاء فترة الإيقاف مع اللاعبين الثلاثة.