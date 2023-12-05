شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة يد الأهلى تغادر إلى الإمارات ظهر الخميس لمواجهة الزمالك فى السوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تغادر بعثة فريق كرة اليد بالنادى الأهلى ظهر الخميس المقبل إلى الإمارات لخوض مواجهة السوبر المصرى أمام الزمالك المحدد لها السبت القادم فى مدينة الفجيرة بالإمارات.

وشهدت المواجهة الأخيرة التى جمعت كلا الفريقين فوز الأهلى بفارق هدف وحيد فى ختام المرحلة الأولى من دورى المحترفين للموسم الحالى .

تنطلق المرحلة الثانية بدورى محترفى كرة اليد للموسم المحلى 2023 / 2024 يوم 6 فبراير المقبل عقب انتهاء اللاعبين الدوليين من بطولة كأس الأمم الأفريقية التى تستضيفها مصر يناير القادم.

وتستضيف مصر كأس الأمم الافريقية لكرة اليد للرجال خلال الفترة من 17 إلى 27 يناير المقبل، على مجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي، ويتأهل الفائز باللقب إلى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.