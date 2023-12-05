شكرا لقرائتكم خبر عن انضمام محمد صلاح و رفاعى لتدريب الزمالك بفرمان من معتمد جمال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتواجد الثنائى محمد صلاح و أحمد رفاعى لاعبا فريق الشباب بالزمالك ، في تدريبات الفريق الأول اليوم استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندرى فى الجولة الثامنة من بطولة دورى nile والتي تجمع الفريقين بعد غد الخميس.

وجاء قرار انضمام وتصعيد الثنائى مع تدريب الفريق الأول بناء على رغبة معتمد جمال القائم بأعمال المدير الفني، حيث طلب انضمام الثنائى للتدريبات بعد مباراة الفريق السابقة أمام الأهلى في الجولة الخامسة عشر من دورى الجمهورية للشباب.

الاستعداد لمواجهة الاتحاد السكندرى فى الجولة الثامنة من بطولة دورى nile، والتي تجمع الفريقين بعد غدٍ الخميس باستاد السلام نظرا لأعمال الصيانة باستاد القاهرة.

يدرس مسئولو نادى الزمالك ، برئاسة حسين لبيب، قطع إعارة أسامة فيصل لاعب الفريق المعار لصفوف البنك الأهلى، فى ظل حاجة الفريق لجهود اللاعب الفترة المقبلة، ولتدعيم صفوف الزمالك فى الموسم المقبل ما يساهم في تقوية صفوف الفريق.

وجاءت فكرة عودة اللاعب وقطع إعارته لدعم خط الهجوم، في ظل تألق اللاعب مع البنك الأهلى والمنتخب الأولمبى الفترة الأخيرة، وهو ما أكسبه خبرات كافية تجعله عنصر مفيد للقلعة البيضاء الفترة المقبلة.