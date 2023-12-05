شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يصطحب 28 لاعباً فى كأس العالم للأندية رغم قيد 23 فقط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر مسئولو النادي الأهلي على اصطحاب 28 لاعباً في رحلة السعودية التي يخوض خلالها الفريق بطولة كأس العالم للأندية رغم أن قائمة الأهلي التي ستُشارك في كأس العالم للأندية تضم 23 لاعباً فقط.

وقرر الأهلي اصطحاب الـ28 لاعباً تحسباً لسفر الفريق من السعودية إلى الأمارات مُباشرة للمشاركة في بطولة السوبر المصري التي تقام خلال الفترة من 23 حتى 28 ديسمبر الجاري.

حال فوز الأهلي في مباراة 15 ديسمبر بمونديال الأندية والتي سيلتقي خلالها المارد الأحمر مع الفائز من اتحاد جدة السعودي وأوكلاند سيتي النيوزيلاندي سيواصل المارد الأحمر مشواره في بطولة كأس العالم للأندية بمواجهة فلومنينسي البرازيلي، بطل كوبا لبيرتادوريس، في نصف النهائي يوم 18 ديسمبر الجاري وبالتالي سيُسافر من السعودية للأمارات لخوض السوبر المصري.

حال خسارة الأهلي مباراته الأولى في مونديال الأندية سيعود الفريق للقاهرة ثم يطير بعدها بيومين إلى الجزائر لمواجهة شباب بلوزداد في الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا والتي ستقام يوم 21 ديسمبر .

في بطولة السوبر المصري سيلعب الأهلي في الدور نصف النهائي ضد سيراميكا ، بينما يلعب بيراميدز أمام فيوتشر يوم 25 ديسمبر ، وسيتواجه الثنائي الفائز في المباراة النهائية، بينما تلعب مباراة المركز الثالث بين الثنائي الخاسر يوم 28 الشهر ذاته.

ووفقاً للاتحاد الأفريقي لكرة القدم سيتم تأجيل مباراة الأهلي وشباب بلوزداد في الجولة الرابعة إلى 17 فبراير المقبل عقب نهاية منافسات كأس الأمم الأفريقية في كوت ديفوار حال فوز الأهلي يوم 15 ديسمبر في مونديال الأندية، واستكمال مشواره بالبطولة العالمية.

ويسافر الأهلي إلى السعودية يوم 11 ديسمبر الجاري بعد 72 ساعة من مباراته أمام شباب بلوزداد الجزائري الجمعة المقبل ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، باعتبارها المواجهة الأخيرة قبل السفر إلى السعودية.