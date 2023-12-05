شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يحسم مصير مروان حمدي فى جلسة خاصة خلال 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر مسؤول بالنادي المصري، أن النادي سيحسم مصير مروان حمدي لاعب الفريق خلال الـ 24 ساعة المقبلة، وذلك بعد إعلان النادي عرض اللاعب للبيع خلال الميركاتو الشتوي يناير المقبل.

وأكد المصدر في تصريحات لـ ”الخليج 365”، أنه من المقرر عقد جلسة خاصة مع اللاعب غداً الأربعاء، لحسم مصيره مع الفريق، حيث كان اللاعب بانتظار عودة كامل أبو علي رئيس النادي من ألمانيا عقب خضوع الأخير لعملية جراحية.

وقرر مروان حمدى مهاجم النادى المصرى، خوض مرحلة إعداد بصالة الجيم وذلك للحفاظ على لياقته البدنية وذلك فى ظل استبعاد اللاعب من تدريبات المصرى بعد قرار إيقافه وعرضه للبيع بسبب سلوكه تجاه جماهير بورسعيد، واستعان مروان حمدى بمدرب اللياقة البدنية للمنتخب الوطنى، عبد الرحمن عيسى.

واشترط مجلس إدارة النادى المصرى ألا يقل عرض بيع مروان حمدى مهاجم الفريق فى يناير المقبل عن 23 مليون جنيه، خاصة أن اللاعب انضم إلى المصرى الموسم الماضى بنفس القيمة المادية قادماً من الزمالك.