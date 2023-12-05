مطالبات أهلاوية برفض صفقة فتوح

ياسر رشاد - القاهرة - قال الإعلامي محمد شبانة أن هناك بعض الأصوات داخل إدارة الأهلي ولجنة الكرة تطالب بعدم الدخول في مفاوضات مع أحمد فتوح ظهير أيسر نادي الزمالك ومنتخب مصر.

وتابع شبانة خلال برنامجه "من الآخر" والمذاع عبر راديو شعبي إف إم أنه مازالت هناك حالة من التردد داخل الأهلي حول الصفقة بسبب التخوف من سلوكيات اللاعب إضافة إلى تخوفهم من تكوين "شلالية" داخل غرفة خلع الملابس خاصة وأنه صديق مقرب لعدد معين من اللاعبين.

حالة تردد

وواصل بأنه حالة التردد المتواجدة داخل إدارة النادي جعلت اللاعب يبدأ في فتح خطوط للعودة للزمالك عن طريق مغازلة الجماهير عبر وسائل التواصل الاجتماعي ومحاولة حل أزمته مع إدارة الزمالك خوفا من التجميد وحتى لا يتم تعقيد مسألة إحترافه إذا وصلته أي عقود خارجية.



في سياق متصل، قال أحمد عيد عبدالملك نجم الكرة المصرية السابق، أنه لا يوجد اي مستجدات بشأن أحمد فتوح مع نادي الزمالك، مشيرا إلى أنه يريد التواجد في صفوف منتخب مصر خلال الفترة المقبلة، وموضوع الانتماء أصبح غير موجود لدى أغلبية اللاعبين.

أضاف في تصريحاته على قناة etc الفضائية: "فتوح يحتاج للتواجد مع نادي الزمالك من أجل التواجد مع منتخب مصر في أمم إفريقيا، والزمالك لن يقف على أي لاعب، واعتذار اللاعب لا يخص تجميد اللاعب من عدمه، وهو لاعب جيد لكن لن يفرق مع نادي الزمالك".

وتابع: "لو فتوح اعتذر وأبدى مرونة في التجديد، وبشروط غير تعجيزية وأن يضحى من أجل النادي في ظل ظروف الزمالك حاليا، وسبق وكان هناك اتفاق مع اللاعب قبل الانتخابات، لكن الأمور حاليا مختلفة، وهو ليس أكبر من الزمالك ومصيره بيد مجلس الإدارة.. حتى في حالة اعتذار فتوح عن الخطأ، فلن يشارك في المباريات إلا حال تجديد عقده مع النادي".