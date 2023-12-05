طائرة الأهلي يستضيف المقاولون العرب في الدوري

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد الفريق الأول لكرة الطائرة رجال بالنادي الأهلي لمواجهة نظيره فريق المقاولون العرب اليوم، ضمن منافسات بطولة الدوري.

من المقرر أن تنطلق المباراة في السادسة مساء اليوم على صالة الأمير عبدالله الفيصل بمقر النادي بالجزيرة، ويسعى الأهلي للفوز بها ومواصلة العروض القوية التي يقدمها في البطولة.

وكان الأهلي أنهى مرحلة الذهاب من الدور التمهيدي لبطولة الدوري في الصدارة بالعلامة الكاملة.

وعاد محمد رمضان، لاعب الفريق إلى التدريبات الجماعية عقب تخلصه من التهابات الكتف التي أبعدته عن المباريات الفترة الماضية.

وتمكن الفريق الأول لكرة الطائرة رجال بالنادي من الفوز على فريق دلفي بنتيجة 3-0، في المباراة الماضية ضمن منافسات الدوري.

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