آرسنال ولوتون..موعد المباراة في الدوري الإنجليزي

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد آرسنال لمواجهة لوتون تاون والتي تجمع بينهما مساء اليوم الثلاثاء في الجولة الخامسة عشر من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويسعى آرسنال للفوز من أجل حصد الثلاث نقاط ومواصلة تعزيز صدارته جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، حيث يبتعد عن أقرب ملاحقيه ليفربول بفارق نقطتين.

وكان آرسنال أنتصر في مباراته الأخيرة على ولفرهامبتون بهدفين لهدف، فيما سقط لوتون أمام برينتفورد بثلاث أهداف مقابل هدف.

يأتي آرسنال في صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 33 نقطة بعد تحقيق الانتصار في 10 مباريات، والتعادل في ثلاثة، وتلقي الهزيمة في لقاء وحيد، بينما يحتل لوتون المركز السابع عشر برصيد 9 نقاط، بعدما أنتصر في مباراتين، وتعادل في 3، وتلقى الخسارة في 9 مباريات.

ويعاني لوتون بعدما لم يحقق سوى انتصار وحيد في آخر 5 مباريات، بعد تلقيه 3 هزائم، وتعادل وحيد، وفوز مثله، بينما لم يلتقي آرسنال سوى خسارة واحدة في آخر خمس مباريات بعد تحقيق الانتصار في 4 مواجهات منهم.





موعد مباراة آرسنال ولوتون:



تبدأ مباراة آرسنال ولوتون في العاشرة وربع مساءً بتوقيت القاهرة، بالإضافة للساعة الحادية عشر والربع بتوقيت مكة المكرمة، بالإضافة للساعة الثانية عشر والربع صباحا بتوقيت الإمارات.

وتنقل مباراة آرسنال ولوتون عبر قنوات بي أن سبورتس BeIn Sports 1 بشكل حصري عبر قنواتها.



