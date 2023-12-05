شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الـ23 لاعباً في قائمة الأهلى بمونديال الأندية..والـ9 المُستبعدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى مسئولو النادي الأهلي إجراءات تسجيل 23 لاعباً في قائمة الفريق ببطولة كأس العالم للأندية بالسعودية التي تُقام الشهر الجاري بمشاركة الأهلي حامل لقب بطولة دوري أبطال أفريقيا.

الأهلي كان قد أرسل القائمة الأولية للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" يوم 30 أكتوبر الماضي وضمّت وقتها 35 لاعباً قبل أن يُرسل مساء أمس ، الأثنين، القائمة النهائية وتضم 23 لاعباً.

وتضم القائمة النهائية ، كلاً من : محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء وعلي معلول وكريم الدبيس وياسر إبراهيم ورامي ربيعة ومحمد عبد المنعم وخالد عبد الفتاح ومحمد هاني وأكرم توفيق وعمرو السولية وأليو ديانج ومروان عطية وإمام عاشور وأحمد نبيل كوكا، ومحمد مجدي أفشة وبيرسي تاو وطاهر محمد طاهر وكريم فواد وحسين الشحات وكهربا وموديست.

وخرج من القائمة ، 9 لاعبين هم : المغربي رضا سليم ومحمد الضاوي "كريستو" للإصابة، فيما تم استبعاد كلاً من، أحمد عبد القادر وكريم نيدفيد ومصطفى مخلوف ومحمود متولي ومصطفى مخلوف ومعتز محمد و صلاح محسن لأسباب فنية.

وتمنح لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" الأندية المشاركة فى مونديال الأندية الحق في الاستبدال قبل أول مباراة بـ24 ساعة، على أن يكون سبب الاستبدال طارئا وقهريا كالإصابات الخطيرة.

ويستهل الأهلي مشواره في كأس العالم للأندية 15 ديسمبر الجاري بمواجهة الفائز من مباراة يوم 12 الشهر ذاته التى ستجمع إتحاد جدة السعودي وأوكلاند سيتي النيوزيلندي.

واستقر مسئولو الأهلي على اصطحاب 28 لاعباً في رحلة السعودية التي يخوض خلالها الفريق بطولة كأس العالم للأندية رغم أن القائمة التي ستُشارك في البطولة تضم 23 لاعباً فقط وذلك تحسباً لسفر الفريق من السعودية إلى الأمارات مُباشرة للمشاركة في بطولة السوبر المصري التي تقام خلال الفترة من 23 حتى 28 ديسمبر الجاري.

حال فوز الأهلي في مباراة 15 ديسمبر بمونديال الأندية والتي سيلتقي خلالها المارد الأحمر مع الفائز من اتحاد جدة السعودي وأوكلاند سيتي النيوزيلاندي سيواصل المارد الأحمر مشواره في بطولة كأس العالم للأندية بمواجهة فلومنينسي البرازيلي، بطل كوبا لبيرتادوريس، في نصف النهائي يوم 18 ديسمبر الجاري وبالتالي سيُسافر من السعودية للأمارات لخوض السوبر المصري.

حال خسارة الأهلي مباراته الأولى في مونديال الأندية سيعود الفريق للقاهرة ثم يطير بعدها بيومين إلى الجزائر لمواجهة شباب بلوزداد في الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا والتي ستقام يوم 21 ديسمبر .

في بطولة السوبر المصري سيلعب الأهلي في الدور نصف النهائي ضد سيراميكا ، بينما يلعب بيراميدز أمام فيوتشر يوم 25 ديسمبر ، وسيتواجه الثنائي الفائز في المباراة النهائية، بينما تلعب مباراة المركز الثالث بين الثنائي الخاسر يوم 28 الشهر ذاته.

ووفقاً للاتحاد الأفريقي لكرة القدم سيتم تأجيل مباراة الأهلي وشباب بلوزداد في الجولة الرابعة إلى 17 فبراير المقبل عقب نهاية منافسات كأس الأمم الأفريقية في كوت ديفوار حال فوز الأهلي يوم 15 ديسمبر في مونديال الأندية، واستكمال مشواره بالبطولة العالمية.

ويسافر الأهلي إلى السعودية يوم 11 ديسمبر الجاري بعد 72 ساعة من مباراته أمام شباب بلوزداد الجزائري الجمعة المقبل ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، باعتبارها المواجهة الأخيرة قبل السفر إلى السعودية.