شكرا لقرائتكم خبر عن مودرن فيوتشر يعود إلى التدريبات استعداداً لاتحاد العاصمة الجزائرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعود مساء اليوم، فريق الكرة الأول بنادي مودرن فيوتشر إلى التدريبات استعداداً لمواجهة اتحاد العاصمة الجزائري في الجولة الثالثة من دور المجموعات بكأس الكونفدرالية الأفريقية.

ووصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي مودرن فيوتشر مطار القاهرة الدولي، أمس الاثنين، قادمة من ليبيا، وذلك عقب الفوز على الهلال الليبي بهدفين مقابل هدف فى الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويستعد فريق مودرن فيوتشر لمواجهة اتحاد العاصمة الجزائري يوم 10 ديسمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات.

وتأجلت مباراة مودرن فيوتشر والمصري، والتي كان من المقرر إقامتها بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري، بسبب انشغال مودرن فيوتشر بخوض منافسات بطولة الكونفدرالية.

ويحتل مودرن فيوتشر المركز الثاني فى مجموعته برصيد 6 نقاط، خلف اتحاد العاصمة الجزائري الذي يتصدر المجموعة برصيد 6 نقاط، بينما يأتي الهلال الليبي فى المركز الثالث وسوبر سبورت الجنوب أفريقي فى المركز الرابع والأخير دون نقاط لكلا الفريقين.