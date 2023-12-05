شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة يد الزمالك تغادر إلى الإمارات فى الساعات الأولى من صباح الخميس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف حمادة عبد البارى مدير جهاز كرة اليد بنادى الزمالك عن سفر بعثة الفريق الأول فى الواحدة صباح الخميس إلى الإمارات لخوض مواجهة السوبر المصرى أمام الأهلى المحدد له السبت القادم فى مدينة الفجيرة بالإمارات . وشهدت المواجهة الأخيرة التى جمعت كلا الفريقين فوز الأهلى بفارق هدف وحيد فى ختام المرحلة الأولى من دورى المحترفين للموسم الحالى . تنطلق المرحلة الثانية بدورى محترفى كرة اليد للموسم المحلى 2023 / 2024 يوم 6 فبراير المقبل عقب انتهاء مشاركة اللاعبين الدوليين من بطولة كأس الأمم الأفريقية التى تستضيفها مصر يناير القادم . وتستضيف مصر كأس الأمم الأفريقية لكرة اليد للرجال خلال الفترة من 17 إلى 27 يناير المقبل، على مجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي، ويتأهل الفائز باللقب إلى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

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